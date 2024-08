O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) participou na noite desta sexta-feira (16) da inauguração do Comitê Central da campanha de reeleição do Prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil) e do seu vice, o empresário Alcindor Vilarim (Podemos), que está localizado no centro da cidade, na rua Miguel Couto (antiga Cavesa).

Conforme Veneziano, sua presença em mais este evento de campanha de Bruno reforça a confiança do seu agrupamento político no projeto de reeleição do prefeito: “Estamos nesta caminhada porque acreditamos neste projeto.

“É extraordinário estar aqui, ao lado dos meus dois cascas-de-bala (Efraim Morais e Bruno). Nós nos sentimos à vontade quando estamos em meio aos cidadãos, transmitindo e recebendo o sentimento de carinho dessa cidade que tanto amamos e lutamos por ela. E é muito salutar que, passados apenas oito dias daquela memorável confraternização cívica (convenção) estejamos aqui com esse mesmo sentimento de engajamento. Nós estamos aqui porque acreditamos neste projeto. Como você (Bruno) defende, Campina unida, sempre haverá de ser maior e melhor para o seu povo”, afirmou Veneziano, ao parabenizar os organizadores do comitê por esse ponto de apoio.

No seu pronunciamento, Bruno agradeceu a presença de Veneziano e do MDB e destacou o que representava para ele aquele momento: “Deus tem nos acompanhado ao longo dessa jornada e vai estar conosco até a vitória do trabalho e da união por Campina”.

