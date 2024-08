A Justiça Eleitoral recebeu 454.689 pedidos de registros de candidaturas para as eleições municipais de 2024.

O prazo para enviar os dados dos candidatos terminou nessa quinta-feira (15).

São 15,4 mil candidatos a prefeito e praticamente o mesmo número a vice-prefeito; e mais de 420 mil a vereador.

Esses dados estão na plataforma on-line DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral.

Até o dia 16 de setembro, os pedidos de registro vão ser avaliados pelos juízes das zonas eleitorais para garantir a validade da candidatura. Enquanto isso, eles podem fazer propaganda.

Os problemas detectados, como a falta de um documento, devem ser resolvidos em até três dias.

Além disso, o candidato adversário e o Ministério Público Eleitoral podem contestar as candidaturas.

No caso de indeferimento, é possível entrar com recurso no Tribunal Regional Eleitoral e no TSE.

Até esta sexta-feira, 2,6 mil registros de candidatos foram aprovados, enquanto dez foram rejeitados.

♦ Conecte-se conosco no Instagram: @paraiba_online