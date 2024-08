Tropas federais: TRE aprova solicitações para três municípios da Paraíba

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) aprovou, nesta sexta-feira (16), a solicitação de tropas federais para reforçar a segurança do processo eleitoral em três municípios paraibanos. O reforço aprovado pelo TRE, por solicitação dos juízes eleitorais, será para os municípios de Cabedelo, Bayeux e Fagundes, este último solicitado pela zona eleitoral de Queimadas, responsável pela condução do pleito no município.

As três solicitações tiveram parecer positivo da Procuradoria Regional Eleitoral (PRE), foram relatadas pela presidente do TRE-PB, desembargadora Agamenilde Dias, e tiveram aprovação unânime da Corte Eleitoral. No caso de Cabedelo, a solicitação foi feita pelo juiz da 57ª Zona Eleitoral, alegando acirramento político no município, além da ocorrência de guerra entre facções criminosas rivais.

Ainda de acordo com a solicitação, o registro de diversos crimes em locais onde serão instaladas algumas seções eleitorais poderia dificultar o transporte das urnas e a garantia da segurança do processo de votação.

Já em Bayeux, a solicitação foi feita pela 61ª Zona Eleitoral, também por motivos semelhantes. De acordo com a solicitação, o “cenário de guerra” entre facções criminosas tem se intensificado, inclusive com facções controlando o acesso a espaços comunitários, o que poderia comprometer o acesso dos eleitores a determinados locais de votação. Além disso, a solicitação feita ao TRE também registra a explosão de casos de homicídios em Bayeux.

O terceiro pedido, feito pela 59ª Zona Eleitoral, sediada em Queimadas, tem como objetivo reforçar a segurança em Fagundes, que faz parte desta circunscrição eleitoral, por conta de “forte e agressivo acirramento político” no município.

Ainda segundo a solicitação, por razões geográficas, os três maiores locais de votação do município, que concentram cerca de 80% do eleitorado, ficam muito próximos, motivo que historicamente tem resultado no confrontamento entre correligionários dos candidatos concorrentes.

Ao votar pelo deferimento dos três pedidos, a desembargadora Agamenilde Dias ressaltou que o reforço do efetivo será necessário para garantir o livre exercício do voto e a normalidade da apuração dos resultados nesses municípios.

Uma vez aprovados, todos os pedidos serão encaminhados, individualmente, para análise do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a quem compete fazer a solicitação das tropas federais.