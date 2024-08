O Partido da Causa Operária entrou na disputa pela Prefeitura Municipal de João Pessoa e apresentou o nome do servidor público federal Camilo Duarte já na reta final do prazo de registro das candidaturas, encerrado nessa quinta-feira (15).

Com o PCO, João Pessoa conta com seis candidatos na disputa pela Prefeitura Municipal nas eleições de outubro. Camilo Duarte tem como vice o estudante Val Alves. O PCO não fez coligação para a chapa proporcional.

Candidato à reeleição, o prefeito Cícero Lucena disputa o pleito pela Coligação João Pessoa no Caminho Certo, encabeçada pelo Progressistas (PDT / Avante / Solidariedade / Mobiliza/ DC / Agir / PSD / Republicanos / PSB). Ele tem como vice Leo Bezerra (PSB), mantendo a chapa das eleições de 2020.

Pelo Podemos está na disputa o deputado federal Ruy Carneiro pela Coligação Mudar para o Futuro, composta pelos partidos (MDB / Pode / PRD / União / Federação PSDB/Cidadania. A perita criminal Amanda CSI (MDB) é a vice da chapa.

Marcelo Queiroga concorre à Prefeitura pela Coligação Pra mudar João Pessoa de Verdade, reunindo os partidos PL e Novo, tendo como vice, o Pastor Sérgio Queiroz. Ele é o embaixador do Novo na Paraíba.

O deputado estadual Luciano Cartaxo foi apresentado pelo PT e vai disputar as eleições pela Coligação Pra fazer mais, em composição com a Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil (PT/PC do B/PV) / Federação Psol/Rede. A vice é Amanda Rodrigues, também filiada ao PT.

A Unidade Popular (UP) registrou o advogado Yuri Ezequiel na disputa. Esta é a segunda vez que o partido disputa a Prefeitura de João Pessoa. A vice da chapa é a comerciante Josiane Soares.

