TRE-PB lança ferramenta que vai auxiliar a Justiça Eleitoral

O Sistema IAra foi revelado ao público durante evento realizado Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), nesta sexta-feira (19). Aberto pela presidente do TRE-PB, desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, o evento “Panejamento e Gestão Democrática das Eleições 2024 – Cidadania e acolhimento, atraiu um grande e diversificado público, com representantes de inúmeras instituições governamentais, da imprensa e da sociedade civil organizada, que vieram ao Regional presenciar o lançamento do sistema.

O Sistema IAra foi formatado para auxiliar magistrados e magistradas em tomada de decisões, em processos que envolva o mau uso da Inteligência Artificial (IA), com foco na detecção das Deep fakes. A ferramenta foi desenvolvida pela Universidade Federal da Paraíba em parceria com o TRE-PB.

A desembargadora Agamenilde Dias, ao abrir o evento, destacou que “a identificação da utilização de tecnologias de inteligência artificial que possam comprometer as eleições e a democracia é uma preocupação constante da Justiça Eleitoral brasileira, especialmente em tempos em que a comunicação e autocomunicação de massa são realizadas sem compromisso com a verdade”.

A magistrada acrescentou que a “má utilização dessas ferramentas digitais representam um risco para a Democracia, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, nas ações do Planejamento e Gestão Democrática das Eleições 2024 – Cidadania e Acolhimento, vem empenhando esforços, também, no desenvolvimento de ferramenta para identificar deep fakes para auxiliar a tomada de decisão de magistradas e magistrados durante o processo eleitoral”.

O conhecimento científico foi, ainda, ponto do discurso da presidente do Regional, ao destacar que A Academia, como microssistema de construção de conhecimento técnico, e a Justiça Eleitoral paraibana, com a utilização do software serão capazes de barrar (ou pelo menos minimizar) a proliferação da desinformação nas eleições que se aproximam.

O evento teve seguimento com a palestra do professor Diogo Rais Rodrigues Moreira, membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), que discorreu sobre o tema ‘Direito Eleitoral Digital – desafios e oportunidades no contexto da Inteligência Artificial’.