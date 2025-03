Paraibano toma posse na presidência da Associação Nordeste Forte

O empresário Cassiano Pereira tomou posse na noite desta segunda-feira (24), na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília, no cargo de presidente da Associação Nordeste Forte. Atual presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), ele comandará pelos próximos quatro anos o grupo que representa os interesses das indústrias do Nordeste.

Cassiano sucede o presidente da Federação das Indústria do Estado do Ceará (FIEC), Ricardo Cavalcante, a frente da Nordeste Forte.

A solenidade de posse contou com as presenças do presidente da CNI, Ricardo Alban; de presidentes de federações e associações industriais; do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo Filho; do governador de Goiás, Ronaldo Caiado; além de parlamentares, como os senadores Veneziano Vital do Rêgo, Efraim Filho e Ciro Nogueira.

“A frente da Associação Nordeste Forte vamos promover ainda mais o desenvolvimento e o crescimento da maior e mais promissora região do Brasil. Vamos ajudar a fazer do Nordeste a região mais competitiva e desenvolvida do nosso país”, destacou Cassiano Pereira.

O empresário paraibano ressaltou o potencial da indústria do Nordeste. “Desde cedo, me levaram a ver o Nordeste como uma solução para o Brasil, e não um problema. Lado a lado com a CNI ampliaremos o nosso alcance, fortalecidos para atuar nos principais temas que permeiam a política industrial”, discursou. “Somos líderes em geração de energia eólica. Se o Brasil pode ser exemplo para o mundo em transição energética e economia de baixo carbono, o Nordeste vai ser o exemplo”, completou Cassiano Pereira.