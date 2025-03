Cassiano Pereira assume nova missão de fortalecer o Nordeste com foco em infraestrutura e diálogo

O presidente da Associação Nordeste Forte, Cassiano Pereira, falou sobre a responsabilidade e os objetivos de sua nova missão à frente da entidade.

Em entrevista, ele destacou a importância de promover o entendimento e o diálogo entre as federações regionais, governo, legisladores e a Confederação Nacional da Indústria (CNI), com o objetivo de fomentar o crescimento do Nordeste.

Ele também abordou a relevância da Transnordestina, mencionando a necessidade de ramais para todos os estados da região, especialmente para a Paraíba.

Ele enfatizou que o projeto pode ser um divisor de águas para o setor industrial, destacando o impacto que a chegada da ferrovia poderia ter no Porto de Cabedelo, melhorando a logística e a visibilidade do porto.

O presidente da FIEPB (Federação das Indústrias do Estado da Paraíba) reforçou a importância do trabalho conjunto entre as federações do Nordeste e reafirmou seu compromisso com uma pauta positiva para o desenvolvimento regional.

*Vídeo: ParaibaOnline