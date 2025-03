Presidente da CNI destaca preocupação com a conjuntura econômica

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, destacou, em entrevista ao ParaibaOnline, a necessidade de uma abordagem diferenciada para minimizar desigualdades regionais no Brasil.

Ele enfatizou que tratar os desiguais de forma igual não reduz disparidades e defendeu políticas ajustadas às características de cada região.

Alban também expressou preocupação com a conjuntura econômica de 2025, ressaltando os desafios do equilíbrio fiscal, do custo do serviço da dívida pública e da política monetária baseada na alta taxa de juros.

Segundo ele, a falta de investimentos e a crescente importação de produtos manufaturados evidenciam um risco para a competitividade nacional.

Sobre a proposta de redução da carga horária semanal, o presidente da CNI considerou o debate oportunista, apontando que a baixa produtividade e o contexto econômico não sustentam tal medida.

Além disso, destacou a importância do empresariado nordestino na busca por desenvolvimento e inovação, citando a chegada de Cassiano Pereira como parte desse processo de renovação e fortalecimento das federações regionais.

*Vídeo: ParaibaOnline