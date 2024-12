Campina Grande é o segundo maior mercado do BNB na Paraíba

Em entrevista concedida ao Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM nesta quinta-feira (26), o superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba, Rudrigo Araújo, destacou a importância da cidade para a instituição e reforçou o compromisso de continuar investindo no desenvolvimento econômico da região.

Segundo Araújo, o Banco do Nordeste oferece uma gama completa de soluções financeiras, desde o microcrédito até grandes projetos de infraestrutura. “A gente financia tudo. A gente brinca, tem uma brincadeira interna que a gente diz que o BNB financia do alfinete ao foguete. Então, desde o público mais vulnerável, do microcrédito, até operações de infraestrutura”, afirmou o superintendente.

O empresariado campinense, segundo ele, tem à disposição um leque de opções para impulsionar seus negócios. “Todas as atividades econômicas são passíveis de financiamento pelo Banco do Nordeste, independentemente do porte do empreendimento e do empreendedor”, ressaltou.

Foco na indústria e sustentabilidade do crescimento

O superintendente também destacou a importância da indústria para a economia paraibana e a parceria com a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB). “A gente tem sentido e impulsionado muito o financiamento à indústria para a IBA. Por entender a indústria como fundamental para que a gente sustente esse bom momento que a Paraíba vive hoje”, disse Araújo.

Ele ressaltou que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) paraibano, o maior do Brasil em 2024, está fortemente ligado aos setores de serviços e turismo. No entanto, o Banco do Nordeste busca diversificar os investimentos, incluindo setores como a agropecuária, para garantir a sustentabilidade do crescimento a longo prazo.

Campina Grande: segundo maior mercado do BNB na Paraíba

Araújo revelou que Campina Grande se tornou o segundo maior mercado do Banco do Nordeste na Paraíba, superando até mesmo as agências de João Pessoa. “Campina Grande, ao longo dos últimos três anos, ganhou uma relevância extrema dentro do Estado da Paraíba, se posicionando como a segunda agência mais importante dentre as 20 que a gente tem no Estado”, afirmou.

Essa posição de destaque, segundo o superintendente, é resultado da parceria entre o Banco do Nordeste e o empresariado local. “Um empresário aliado de Campina Grande tem honrado a parceria com o Banco do Nordeste, tem nos procurado, de modo que a agência de Campina Grande hoje está muito bem posicionada”, concluiu.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline