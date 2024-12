Na manhã desta quinta-feira (26), o superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba, Rudrigo Araújo, concedeu entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, no qual detalhou os avanços e iniciativas do banco ao longo do ano de 2024. Na conversa, Rudrigo destacou a criação de novas superintendências e o impacto positivo de programas como o Crediamigo, que transformaram a vida de pequenos empreendedores no Estado.

“Buscávamos especializar o atendimento a diversos segmentos, e neste ano de 2024 criamos duas superintendências novas: uma específica para micro e pequenas empresas, demonstrando nosso compromisso com esse público prioritário, e fora de governo, voltado para atender o setor público, promovendo financiamentos direcionados”, explicou Rudrigo.

O superintendente enfatizou a importância do Crediamigo, programa de microcrédito voltado para empreendedores informais, como costureiras, vendedores ambulantes e outros trabalhadores autônomos. Segundo ele, o programa vai além da concessão de crédito, oferecendo orientação e acompanhamento aos beneficiários.

“O Crediamigo abraça os menores empreendedores, como o pipoqueiro, o vendedor de água no sinal, a costureira que faz reparos de roupa. É um crédito acompanhado, onde o assessor atua como consultor, acompanhando a evolução do empreendedor. É muito gratificante ver histórias de transformação, como as de duas mulheres que ingressaram no Banco do Nordeste com créditos de R$ 500,00 e hoje faturam até R$ 3 milhões. Isso dá um propósito maior ao nosso trabalho”, ressaltou.

Rudrigo também destacou a atuação do banco em propostas desafiadoras, como a pandemia, e o papel anticíclico da instituição, ampliando o crédito mesmo em momentos de retração econômica.

“Enquanto outros agentes públicos fechavam as portas, nós atuamos de forma anticíclica. Dobramos os limites de crédito, garantindo que a economia continue girando e que as pessoas mais vulneráveis possam superar as adversidades”, afirmou.

O superintendente ainda informou o impacto de prêmios anuais promovidos pelo banco, como o Prêmio MPE, que reconhece iniciativas exitosas de micro e pequenas empresas. “Ver que duas das premiadas deste ano começaram com o Crediamigo e hoje são exemplos de sucesso é o que nos move a continuar trabalhando por essa transformação social e econômica”, concluiu.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline