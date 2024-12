Superintendente do BNB destaca liderança em investimentos em energias renováveis ​​na Paraíba

O superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba, Rudrigo Araújo, participou nesta quinta-feira, 26 de dezembro, de uma entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM, onde destacou o papel de liderança da instituição no financiamento de projetos voltados às energias renováveis.

“O Banco do Nordeste é o maior investidor em energias renováveis. Isso aí eu afirmo com toda a segurança. Você tem ideia de que um terço de toda a nossa carteira ativa do Banco do Nordeste é aplicado em energias renováveis? Estamos falando aí de 43 bilhões de reais hoje de carteira ativa do Banco aplicada em energias renováveis”, afirmou Rudrigo.

O superintendente ressaltou a vocação natural da Paraíba para o setor e os números expressivos de fluxos pelo estado.

“A Paraíba tem uma vocação fantástica pra isso e a gente tem números extremamente expressivos de aplicação em energias renováveis aqui no Estado. Desses 43 bilhões, 2 bilhões são de carteira aqui da Paraíba. Só em 2024 aplicamos 1 bilhão de reais em energia renovável no Estado.”

Rudrigo também detalhou as linhas de financiamento disponíveis para diferentes perfis de clientes, desde pessoas físicas até grandes operações de infraestrutura.

“Quando falamos de financiamento para energias renováveis, estamos falando desde o cidadão que quer colocar placas solares em sua casa para gerar energia para autoconsumo, passando pelas indústrias, até grandes projetos de infraestrutura, como parques de geração de energia para injeção na rede nacional. ”

O superintendente destacou ainda as condições acessíveis para quem deseja investir em energia solar:

“Oferecemos taxas extremamente subsidiadas, de modo que o cliente consiga sair do financiamento em um prazo de 6 a 7 anos, melhorando o custo da energia elétrica por uma parcela de valor semelhantes. Após a quitação, ele terá mais 13 a 14 anos de geração de energia gratuita, já que os sistemas fotovoltaicos têm garantia de 20 anos.”