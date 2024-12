Banco do Nordeste investiu R$ 4 bilhões e cresceu 20% na Paraíba

O superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba, Rudrigo Araújo, concedeu entrevista nesta quinta-feira, 26 de dezembro, ao Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM, onde apresentou um balanço das ações realizadas em 2024 e destacou o crescimento expressivo dos investimentos no estado .

“Fazendo o balanço do ano, mas sobretudo desse segundo semestre da minha gestão, o Banco do Nordeste aplicou no estado da Paraíba, até o presente momento, ao entorno de 4 bilhões de reais. Isso é um número extremamente expressivo, que representa um crescimento de 20% em relação a 2023. Esse crescimento reflete o avanço que experimentamos a nível de banco como um todo, que neste ano aplicou cerca de 60 bilhões de reais em sua área de atuação”, afirmou Rudrigo.

O superintendente destacou que grande parte desses recursos foi direcionada a setores prioritários.

“O mais importante disso é que estamos crescendo nas aplicações em importações prioritárias. O que chamamos de importação prioritário são os pequenos negócios e os micro e pequenos empreendedores, seja da área urbana ou rural. Para esse público, esses 4 bilhões aplicados na Paraíba, mais de 2 bilhões foram direcionados apenas em 2024, abrangendo programas como o Crediamigo, nosso microcrédito urbano, e o Agroamigo, direcionado ao microcrédito rural, além de micro e pequenas empresas.”

Além dos investimentos, Rudrigo enfatizou o esforço da instituição em melhorar o atendimento e reduzir a burocracia.

“Temos buscado uma aproximação com parceiros institucionais, como a FIEP, onde realizamos um grande evento com a presença do presidente do Banco, reunindo industriais e empresários da Paraíba. Essa abordagem tem nos permitido superar burocracias excessivas, oferecendo um atendimento mais ágil.”

Ele percebeu que a burocracia ainda é uma crítica recorrente ao Banco do Nordeste, mas reforçou os avanços já alcançados.

“O Banco já fez essa autocrítica e vem aperfeiçoando seus processos, principalmente através da tecnologia. Estamos retardando significativamente o prazo médio de atendimento, e para 2025, essa dinâmica será ainda mais acelerada, com foco em atender cada vez melhor nossos clientes.”

Rudrigo também ressaltou que alguns critérios burocráticos são inerentes à operação com recursos públicos.

“Como operador de recursos públicos, o Banco do Nordeste precisa atender a certas restrições legais, como a exigência de certificações negativas e conformidade com normas ambientais. Estas condições são indispensáveis para garantir a segurança do investimento público.”

Com um 2024 marcado por registros de investimentos e melhorias nos processos, o superintendente concluiu destacando o compromisso do Banco do Nordeste em continuar apoiando o desenvolvimento sustentável e econômico da Paraíba e de todo o Nordeste.

Assista a entrevista: