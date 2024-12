Na manhã desta quinta-feira (26), o superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba, Rudrigo Araújo, concedeu entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, no qual detalhou os avanços e iniciativas do banco ao longo do ano de 2024. Na conversa, Rudrigo destacou a criação de novas superintendências e o impacto positivo de programas como o Crediamigo, que transformaram a vida de pequenos empreendedores no Estado.

“Buscávamos especializar o atendimento a diversos segmentos, e neste ano de 2024 criamos duas superintendências novas: uma específica para micro e pequenas empresas, demonstrando nosso compromisso com esse público prioritário, e fora de governo, voltado para atender o setor público, promovendo financiamentos direcionados”, explicou Rudrigo.

O superintendente enfatizou a importância do Crediamigo, programa de microcrédito voltado para empreendedores informais, como costureiras, vendedores ambulantes e outros trabalhadores autônomos. Segundo ele, o programa vai além da concessão de crédito, oferecendo orientação e acompanhamento aos beneficiários.

Rudrigo também destacou a atuação do banco em propostas desafiadoras, como a pandemia, e o papel anticíclico da instituição, ampliando o crédito mesmo em momentos de retração econômica.

“Enquanto outros agentes públicos fechavam as portas, nós atuamos de forma anticíclica. Dobramos os limites de crédito, garantindo que a economia continue girando e que as pessoas mais vulneráveis possam superar as adversidades”, afirmou.

O superintendente ainda informou o impacto de prêmios anuais promovidos pelo banco, como o Prêmio MPE, que reconhece iniciativas exitosas de micro e pequenas empresas. “Ver que duas das premiadas deste ano começaram com o Crediamigo e hoje são exemplos de sucesso é o que nos move a continuar trabalhando por essa transformação social e econômica”, concluiu.

Rudrigo também abordou o crescimento do turismo na Paraíba, que tem se consolidado como um dos destinos mais procurados mundialmente. Ele destacou o impacto do polo turístico do Cabo Branco, em João Pessoa, que está em pleno desenvolvimento.

“Hoje na Paraíba tem uma dinâmica diferenciada graças ao turismo. No polo turístico de Cabo Branco, já financiamos cerca de R$ 800 milhões para os empreendimentos que estão se instalando na região. Um exemplo é o hotel Tauá, que está mais avançado e promete transformar a infraestrutura turística do Estado com seus 5.000 turistas quando concluído. Esse empreendimento é essencial para atender à crescente demanda de turistas e consolidar João Pessoa como um destino de destaque internacional”, afirmou o superintendente.

Além do turismo, o Banco do Nordeste tem impulsionado o desenvolvimento territorial por meio do Prodeter, programa que identifica e apoia arranjos produtivos locais. Rudrigo explicou a importância do projeto e os resultados já realizados na Paraíba.

Confira a explanação sobre os vários temas abordados:

*Vídeo: ParaibaOnline