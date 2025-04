Paraíba recebe famtour com agentes de viagens da Operadora Cativa

A Agentes de viagens da Operadora Cativa, do mercado do Rio de Janeiro, participam de um famtour exclusivo na Paraíba, com o objetivo de conhecer a infraestrutura turística e explorar os principais atrativos do estado.

A iniciativa é fruto de uma parceria estratégica entre a Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), a Secretaria de Estado de Turismo e Desenvolvimento Econômico (SETDE) e a Operadora.

Os profissionais terão a oportunidade de visitar as cidades de João Pessoa, Cabedelo e Conde, conhecendo de perto as belezas naturais e o potencial turístico dessas localidades.

O famtour (familiarização de agentes de viagens) tem como propósito divulgar o destino e proporcionar uma vivência autêntica aos agentes, capacitando-os a promover a Paraíba com mais segurança e assertividade.

A programação inclui visitas a pontos turísticos icônicos, como o Centro Histórico de João Pessoa e as praias paradisíacas de Cabedelo, além de vivências culturais e gastronômicas que refletem a identidade da Paraíba.

O turismo, fortalecido por ações contínuas de promoção, tem se consolidado como uma das principais fontes de receita do Estado.

“Receber um grupo de agentes de viagens, especialmente do mercado carioca, onde observamos um aumento nas vendas, é uma excelente oportunidade para mostrar as maravilhas da Paraíba. Esta ação é mais uma etapa no processo de consolidar o estado como um destino turístico cobiçado, que vai além das belezas naturais, englobando também a hospitalidade e a experiência única que oferecemos”, afirmou o presidente da PBTur, Ferdinando Lucena.

Rosália Lucas, secretária de Estado de Turismo e Desenvolvimento Econômico, destaca que a meta é que, ao final da jornada, os agentes se encantem com os destinos visitados e retornem ao mercado munidos de um conhecimento aprofundado, capacitando-os a oferecer pacotes turísticos, com opções para diversos perfis de viajantes.

A ação é resultado de uma colaboração entre o Governo do Estado da Paraíba e o setor privado, contando com o apoio de empresas como Luck Receptivo e da rede hoteleira local.