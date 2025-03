Em João Pessoa: Hotel Globo recebe Duo Sertão no projeto Sol Maior

O projeto Sol Maior, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), acontece nesta sexta-feira (28), no Hotel Globo, a partir das 16h30. A atração será o Duo Sertão, que vai apresentar um show repleto de música nordestina. O público poderá contemplar o pôr do sol ao som da dupla que, entre outras canções, vai executar ‘O Trenzinho do Caipira’, do compositor Heitor Villa-Lobos.

“Estamos desenvolvendo o projeto Sol Maior há cerca de quatro anos e ele se consolidou ali no ambiente do Hotel Globo, um espaço que reúne artes plásticas, artes visuais, artesanato e a contemplação do nosso pôr do sol sobre o Rio Sanhauá ao som de uma música de qualidade”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele afirma que sempre são convidados músicos de João Pessoa e da Paraíba, com formações únicas e inéditas. “Dessa maneira, temos um momento em que o pessoense, assim como o turista, pode apreciar a boa música e se encantar com o pôr do sol. É um projeto que, não temos dúvida, leva a uma ativação muito forte para o Centro Histórico de João Pessoa. O Hotel Globo é um dos nossos equipamentos culturais mais bem frequentados e visitados. Então, ficamos muito orgulhosos de poder ofertar à cidade este momento da boa música e da boa cultura”, acrescenta.

Xisto Medeiros, que forma o Duo Sertão com Léo Meira, afirma que o projeto Sol Maior é de extrema importância para a divulgação artística e musical da cidade de João Pessoa. “É um evento que vai promover o encontro de dois músicos para um fim de tarde maravilhoso, naquele cenário paradisíaco que é o Hotel Globo, com aquela vista maravilhosa, sobre o Rio Sanhauá, num dos lugares mais privilegiados da nossa capital”, pontua.

Para Léo Medeiros, é sempre bom quando o poder público abre espaço para que os artistas possam apresentar o que vêm produzindo. “Com isso, temos ânimo de saber que podemos promover essas realizações”, disse. “Ou seja, é uma iniciativa de extrema grandeza e suma importância para a arte e para a cultura não só de João Pessoa, como também da Paraíba”, emenda Xisto.

O Duo Sertão vai apresentar um repertório mesclando músicas de compositores nacionais, principalmente nordestinos e, na grande maioria, composições autorais de Léo Meira e Xisto Medeiros.

“Uma coisa importante é que esse espaço do Hotel Globo tem se tornado um local de encontro da cultura local com os turistas. Esse repertório também tende a mostrar o que a gente tem aqui para quem está de fora”.

A expectativa dos artistas é de encontrar um público que sempre acompanha as apresentações que fazem. “Como é um ponto turístico, também turistas que, porventura, estejam passando pela nossa belíssima João Pessoa, que tem, cada vez mais, se tornado uma referência nacional e mundial, principalmente pelo turismo e pela beleza natural das nossas praias, do Centro Histórico. A expectativa é muito positiva”, completa Xisto Medeiros.

Duo Sertão

O Duo Sertão nasceu em 2018, no Departamento de Música do Centro de Cultura, Turismo e Artes (CCTA), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Hoje é um dos mais renomados grupos musicais do estado, trafegando com versatilidade entre os vários gêneros e estilos da música brasileira, como baião, ciranda, frevo, choro, armorial e maracatu.

Além da performance musical, esse trabalho busca resgatar elementos importantes da Música Brasileira Popular, tanto em seus aspectos artísticos quanto educacionais, entendendo que devem contribuir através de suas pesquisas para a construção de um universo artístico que esteja engajado com as demandas sociais do país, sobretudo, as de sua região e cidade onde residem.