Maratona: Unifacisa sediará a Global Game Jam 2025

A Unifacisa, por meio do seu curso de graduação em Jogos Digitais, sediará a Global Game Jam (GGJ), um dos maiores eventos de criação de jogos do mundo.

O evento ocorrerá simultaneamente em diversos locais, a fase presencial, em Campina Grande, será nos dias 22, 23 e 24 de janeiro de 2025, nos laboratórios da Unifacisa, e promete reunir estudantes e profissionais do ramo para uma intensa maratona de desenvolvimento de jogos.

A Global Game Jam é uma organização sem fins lucrativos, com sede na Califórnia, dedicada a promover a criatividade, o aprendizado e a colaboração por meio da criação de jogos. O evento anual reúne milhares de participantes de mais de 100 países para criarem, em equipes, jogos em apenas 48 horas com base em um tema revelado no início do evento.

Em 2025, a Unifacisa, uma das sedes mais tradicionais do Brasil, será o local de desenvolvimento presencial de jogos para os participantes da região. Durante os três dias do encontro, os participantes formarão equipes, elaborarão documentos de design, criarão artes e programarão seus jogos.

O processo será acompanhado de perto por mentores, que incluem professores e egressos do curso de Jogos Digitais da Unifacisa, proporcionando uma experiência enriquecedora para todos os envolvidos. Ao final do evento, a equipe que tiver o projeto atendendo os requisitos de qualidade de execução, design, qualidade de programação, criatividade, apresentação e arte, receberá um prêmio.

A abertura internacional do GGJ 2025 acontecerá de forma remota no dia 20 de janeiro e a formação dos times ocorrerá no dia 21 de janeiro, também de forma virtual mediante a inscrição. A participação na fase presencial da Unifacisa exige uma outra inscrição prévia e os interessados podem garantir sua vaga por meio do link.

O evento oferece uma oportunidade única para estudantes, profissionais e entusiastas do desenvolvimento de jogos que desejam vivenciar de perto o processo de criação, com intensa troca de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades práticas e, claro, muita criatividade. Para mais informações sobre como se inscrever e participar da fase presencial, acompanhe o @jogosunifacisa.