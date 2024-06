João Azevêdo participa da abertura do maior evento de inovação do Nordeste

O governador João Azevêdo participou, nesta quinta-feira (6), no Centro de Convenções de João Pessoa, da abertura do Nordeste On 2024 (NEon), considerado o maior evento de inovação da região.

Durante a solenidade, ocorrida no Teatro Pedra do Reino, o chefe do Executivo anunciou o lançamento de três editais voltados para 50 startups, cujos investimentos de R$ 4,5 milhões visam beneficiar segmentos importantes da população paraibana — um dos editais, por exemplo, tem como foco a indústria da longevidade e busca desenvolver soluções inovadoras para atender o público 60+ (terceira idade).

Realizado pelo Sebrae, com apoio do Governo da Paraíba, o NEon 2024 até a manhã desta quinta já contava com 15 mil inscritos — a estimativa é que o evento reúna mais de 300 startups, gerando um leque de discussões a partir do tema desta edição: “Empreendedorismo, Inovação e Sustentabilidade — Construindo o Futuro”.

Na ocasião, João Azevêdo ressaltou a importância do NEon e a capacidade de a Paraíba receber grandes eventos.

“Primeiro é uma grande satisfação receber um evento dessa magnitude, focado em tecnologia, em inovação, em empreendedorismo, em sustentabilidade. Um evento muito importante para que a Paraíba possa mostrar a sua capacidade de recepcionar, de sediar grandes eventos. O turismo no nosso Estado tem avançado muito, se desenvolvido, graças aos investimentos em infraestrutura. É uma alegria muito grande compartilhar esse momento”, afirmou.

“Quero aproveitar esse momento para anunciar o lançamento de três editais: um edital dentro do Parque Tecnológico Horizontes de Inovação, o edital Conectando Startups, abrangendo economia e longevidade, contemplando 20 empresas com R$ 150 mil de incentivo para cada uma; e o terceiro para transição energética, para dez startups, também com R$ 150 mil para cada empresa”, anunciou o gestor paraibano, destacando que, desde 2019, já foram investidos recursos superiores a R$ 400 milhões em pesquisa e em bolsas, entre outras iniciativas para a inovação e sustentabilidade.

O presidente do Sebrae nacional, Décio Lima, destacou a importância da inovação tecnológica na luta contra a exclusão social. “Nenhum país tem a criatividade que tem o Brasil; nenhum território no País tem a criatividade do Nordeste, do povo nordestino. Estamos num momento extraordinário de possibilidades para que a inovação produza um mundo sustentável e mais inclusivo. Quero parabenizar o Sebrae da Paraíba pela dedicação e agradecer ao governador João Azevêdo por esta oportunidade”, comentou.

O diretor-superintendente do Sebrae-PB, Luiz Alberto Amorim, falou da filosofia de inovação do órgão no Estado.

“O Sebrae da Paraíba se propõe a construir uma base que vai dialogar com os próximos 50 anos, e esse evento tem esse cunho, tratando de empreendedorismo e inovação, que tem de ser algo permanente”, afirmou.

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, em seu discurso, ressaltou a parceria com o Governo da Paraíba para o fortalecimento de eixos que fazem parte do NEon, como a sustentabilidade, e elencou algumas ações da Prefeitura Municipal de João Pessoa que visam atingir essa meta.

“Nós precisamos cada vez mais preparar o alicerce do aprendizado. Meu agradecimento por João Pessoa estar sediando esse evento, uma cidade que se consolida pela intensa formação de mão de obra na área de tecnologia”, disse, destacando que uma das iniciativas da Rede Municipal de Ensino é o fornecimento de tablet com Internet para estudantes a partir do 3° ano do Ensino Fundamental, importância ferramenta no desenvolvimento pedagógico.

A solenidade de abertura do Nordeste On 2024 foi prestigiada, ainda, pelo secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (SECTIES), Cláudio Furtado; pelo deputado estadual João Gonçalves, que representou a Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB); Mário Borba, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae nacional, além de Lucélio Cartaxo e Neto Franco, diretor técnico e diretor de Administração e Finanças do Sebrae-PB, respectivamente.

Entre os palestrantes do NEon 2024, nomes como Lázaro Ramos, ator e apresentador; Santiago Uribe, antropólogo e pesquisador; e Diego Ribas, palestrante motivacional.