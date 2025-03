Campina Grande disponibiliza vacina contra a influenza; saiba mais

*Vídeo: ParaibaOnline

A Prefeitura de Campina Grande deu início à campanha de vacinação contra a influenza, reforçando a importância da imunização para os grupos prioritários. Segundo a coordenadora de imunização do município, Samira Luna (foto), a vacina já está disponível para crianças de 6 meses a 5 anos, idosos, gestantes e outros públicos especiais.

“A vacina está disponível para as pessoas que estão nos grupos prioritários, que são definidos pelo Ministério da Saúde. Entre eles, estão as puérperas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da saúde, professores, trabalhadores dos Correios, entre outros”, explicou Samira.

Uma novidade deste ano é que a campanha não terá um prazo fixo para encerramento. A vacina contra a influenza estará disponível ao longo de todo o ano, permitindo que mais pessoas sejam imunizadas conforme a análise epidemiológica e a disponibilidade de doses.

“A população em geral, que não se enquadra em nenhum desses grupos, precisará aguardar a determinação do Ministério da Saúde para receber a vacina”, acrescentou.

A coordenadora reforçou a importância da vacinação neste período, uma vez que a influenza é mais comum nos meses mais frios. A vacina utilizada é trivalente, oferecendo proteção contra três tipos do vírus: H1N1, H3N2 e um subtipo da Influenza B.

“O principal objetivo da vacinação é prevenir complicações, internações e mortalidade por influenza. Quanto mais rápido as pessoas se vacinarem, maior a chance de ficarem protegidas”, destacou Samira.

Além da vacina contra a influenza, quem comparecer aos postos de vacinação pode aproveitar para atualizar o calendário vacinal, garantindo a proteção contra outras doenças. A imunização está disponível nas unidades básicas de saúde e em pontos estratégicos da cidade.