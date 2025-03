Campina Grande inicia vacinação contra gripe nesta segunda-feira

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Campina Grande vai dar início à campanha de imunização contra a influenza nesta segunda-feira, 31 de março. A vacinação contra influenza, conhecida popularmente como gripe, passa agora a fazer parte do Calendário Nacional de Imunização como uma vacina de rotina para alguns grupos.

Os grupos prioritários são as crianças de seis meses até menores de seis anos; os idosos a partir de 60 anos de idade; e as gestantes. Para estes públicos, a vacina passa a ser ofertada durante todo o ano a partir de agora. O objetivo é imunizar 90% deste público.

Os outros grupos, chamados grupos especiais, terão acesso à vacina no decorrer da campanha, que acontecerá até o dia 30 de maio, com um dia “D” em 12 de abril. Entre os novos integrantes de grupos especiais estão agora os trabalhadores dos Correios.

As ações serão iniciadas em Campina Grande nesta segunda-feira, 31, em todas as salas de vacina para os grupos prioritários (idosos, crianças e gestantes) e os grupos especiais.

As equipes de imunização do município também vão levar a vacina às Instituições de Longa Permanência, voltadas para idosos. Nesta segunda-feira, as equipes vão vacinar os idosos do Instituto São Vicente de Paulo, no turno da manhã, dando início a toda a campanha.

Grupos Especiais

Os grupos especiais são formados por puérperas (mulheres que deram à luz há até 45 dias); povos indígenas; quilombolas; pessoas vivendo em situação de rua; trabalhadores da saúde; professores do ensino básico e superior; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das forças armadas; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; trabalhadores dos correios; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade).

A vacina protege dos subtipos H1N1 e H3N2 da influenza A e do tipo B da influenza. “Mesmo quem já se vacinou em anos anteriores precisa atender a esse chamado para a imunização porque a defesa das doenças imunopreveníveis deve ser reforçada. Além disso, as novas vacinas sempre incluem novas cepas, o que confere maior proteção a quem recebe o novo imunizante. Estamos no período de circulação dos vírus sinciciais respiratórios, logo, é necessário se proteger”, disse a coordenadora municipal de imunização, Samira Luna.

Locais

Em Campina Grande, os locais de vacina são as salas de imunização das Unidades Básicas de Saúde e Policlínicas, bem como o ponto de vacinação do Terminal de Integração, a sala de vacina da maternidade do ISEA (Instituto de Saúde Elpídio de Almeida) e a Casa da Vacina, que funciona no Hospital Municipal Pedro I, de domingo a domingo, das 8h às 20h.

A Casa da Vacina é o local de referência para pessoas com alergia à proteína do ovo, visto que o serviço fica instalado dentro de um complexo hospitalar, visando à segurança do imunizado em caso de efeitos adversos graves, o que se mostrou ser raro.