Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, a coordenadora da Saúde Mental de Campina Grande, Lívia Sales, apresentou um balanço das ações desenvolvidas em 2024 pela Secretaria Executiva de Saúde Mental. Com números expressivos e novos avanços na rede de atendimento, Lívia destacou o crescimento da estrutura e o esforço contínuo para atender à crescente demanda por serviços de saúde mental na cidade.

“Nós estamos muito felizes com os resultados alcançados pela Secretaria Executiva de Saúde Mental da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Hoje, são mais de 14 mil pessoas atendidas de forma contínua nos serviços de saúde mental. Isso é muito importante, porque esses usuários estão sempre retornando aos serviços, seja em consultas ou em oficinas terapêuticas semanais ou diárias”, explicou Lívia.

A rede de serviços da saúde mental conta atualmente com nove Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), um ambulatório de saúde mental e a emergência do Hospital Dr. Maia, a Clínica Escola Afeto, o Centro de Convivência e residências terapêuticas. Em 2024, houve a abertura de um novo CAPS infantil e a reestruturação do CAPS de São José da Mata, ampliando ainda mais a capacidade de atendimento.

“Desde a pandemia, vimos um aumento significativo na demanda. Para se ter uma ideia, há serviços que antes atendiam 600 pessoas e hoje atendem 1.200 pessoas. Isso reflete o impacto mundial do sofrimento psíquico, que não tem faixa etária, classe social ou econômica”, observou.

Sobre o estigma em torno da saúde mental, Lívia Sales (foto) destacou que, embora o preconceito ainda exista, as informações disseminadas na internet e o debate público têm aproximado mais pessoas do tema. “Historicamente, o transtorno mental sempre foi rodeado por preconceito. Muitos ainda enfrentam receio de buscar ajuda por medo de julgamento ou estigmas culturais. Porém, essa percepção está mudando, e nosso trabalho é reforçar que procurar ajuda é um ato de cuidado consigo mesmo”, concluiu.