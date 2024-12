Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, Lívia Sales, coordenadora da Saúde Mental em Campina Grande, chamou atenção para o impacto negativo de memes e piadas que desrespeitam a importância dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e reforçam preconceitos relacionados à saúde mental. Lívia destacou que essas atitudes prejudicam o acesso de muitas pessoas aos serviços, especialmente entre os mais jovens.

“É muito preocupante ver pessoas brincando com temas tão importantes. A gente abre, por exemplo, o Instagram e encontra piadas e memes falando sobre as pessoas que estão nos CAPS, ainda chamando-as de ‘loucas’. Há até fotos fazendo alusão desrespeitosa, como ‘esse é o meu recreio no CAPS’. Isso pode parecer algo inofensivo para quem vê, mas temos relatos de adolescentes que têm vergonha de procurar os nossos CAPS infantis por causa dessas brincadeiras. Eles dizem: ‘Vejo tanto meme, tanta piada, e tenho medo de ser alvo também’. Isso dificulta o acesso e agrava problemas que poderiam ser tratados precocemente”, afirmou.

Lívia reforçou que falar sobre saúde mental é uma responsabilidade de toda a sociedade e que o combate ao preconceito é essencial para promover o acolhimento e o cuidado. “A conscientização é fundamental para garantir que as pessoas busquem ajuda quando necessário, antes que um problema se torne mais grave. Falar sobre saúde mental deve ser algo presente em todos os lugares. Só assim vamos diminuir a distância entre as pessoas e esse tema tão relevante”, destacou.

Embora a sociedade tenha avançado no debate sobre saúde mental, Lívia percebeu que o preconceito ainda é um obstáculo. “Muita gente ainda não procura atendimento por medo de julgamentos ou estigmas. É nossa tarefa, enquanto sociedade, mudar essa realidade, porque a saúde mental é uma questão de cuidado e respeito”, concluiu.