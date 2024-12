Durante entrevista à Rádio Caturité FM, o gerente de Vigilância em Saúde de Campina Grande, Miguel Dantas, fez um balanço positivo das ações realizadas ao longo de 2024. Ele destacou prêmios nacionais e resultados expressivos no combate às epidemias e nas estratégias de imunização, colocando o município como referência no Brasil.

De acordo com Miguel Dantas, Campina Grande contrariou a tendência nacional e estadual no combate à dengue, com resultados surpreendentes através de ações focadas em educação em saúde e prevenção. “Os números que apresentamos aqui, apenas com educação e prevenção, foram índices que mesmo em tempos normais não havíamos alcançado há anos. Tivemos quatro LIRAs (Levantamento Rápido de Índices de Infestação por Aedes aegypti), e conseguimos reduzir significativamente a infestação. Fechamos o ano com um índice de apenas 2.5, na contramão do crescimento das arboviroses no país”, pontuou.

Miguel ressaltou que a fórmula de sucesso foi o engajamento da população: “A população reconheceu que tem que cuidar primeiro da sua casa, depois mobilizar os vizinhos. Com cada um fazendo sua parte, conseguimos um resultado maravilhoso sem precisar recorrer a soluções mais caras, como uso excessivo de veneno ou grandes contratações”.

Além do sucesso no combate à dengue, Miguel Dantas destacou o reconhecimento nacional do Centro de Infectologia de Campina Grande, que recebeu dois selos do Ministério da Saúde.

Selo Prata de Boas Práticas na Eliminação da Transmissão Vertical do HIV: “Há anos, nenhuma criança nasce com HIV em Campina Grande, mesmo que os pais sejam soropositivos. Isso é fruto de um trabalho contínuo e da oferta de tratamentos eficazes, como a profilaxia pré-exposição”.

Selo Bronze de Boas Práticas na Transmissão Vertical da Sífilis: Segundo Miguel, a meta para o próximo ano é alcançar o Selo Ouro em ambos os indicadores. “Já estamos nos preparando para levar esses resultados para Brasília em 2025”, adiantou.

Outro destaque mencionado foi o compromisso com a cobertura de 100% da atenção básica em Campina Grande, uma conquista rara em cidades de médio e grande porte no Brasil. “Campina Grande, com quase meio milhão de habitantes e recebendo cerca de um milhão e meio de pessoas em circulação diariamente, é um dos poucos municípios do país que consegue essa cobertura. Isso mostra nossa responsabilidade com a população”, celebrou.

Miguel também lembrou o papel essencial da Casa da Vacina, que funciona todos os dias da semana, das 8h às 20h, oferecendo imunobiológicos especiais e suporte em alta complexidade para reações adversas. “É uma estrutura que reforça nossa responsabilidade com a saúde pública, garantindo a cobertura vacinal necessária e cuidando dos possíveis efeitos com total segurança”, explicou.