Durante entrevista concedida à Rádio Caturité FM, o gerente de Vigilância em Saúde de Campina Grande, Miguel Dantas, fez uma análise sobre os desafios enfrentados no contexto da pandemia e ressaltou o papel fundamental das campanhas de vacinação no município. Miguel destacou a força do Sistema Único de Saúde (SUS) no cenário global e comemorou o comprometimento da população campinense em aderir às campanhas vacinais, mesmo diante do avanço de movimentos antivacina.

O gerente também pontuou que os brasileiros contam com o respaldo de instituições reconhecidas internacionalmente, como Butantan e Fiocruz, que são referência na produção de vacinas. Segundo ele, a qualidade das matérias-primas brasileiras, que são exportadas para o mundo todo, reforça a confiança na ciência nacional.

“Não é Japão, não é Estados Unidos. Não é a Alemanha, não é ninguém. É Butantan, é Fiocruz, são institutos que são reconhecidos internacionalmente e fazem parte de uma rede de sistema único de saúde, respeitada no mundo inteiro. Então, a gente tem que realmente tirar o chapéu pra tecnologia que é desenvolvida aqui”, frisou.

Miguel Dantas alertou para o impacto negativo das fake news e destacou a necessidade de a população verificar a veracidade das informações sobre saúde que circulam nas redes sociais. Ele criticou os boatos que associam vacinas a doenças como Alzheimer e Parkinson, classificando essas alegações como “sem fundamento científico”.

“Hoje a gente tem muito cuidado com o que escuta e vê nas redes sociais. As pessoas começaram a aprender a verificar qual é a fonte. Alzheimer pós-vacina? Não existe. Alzheimer é uma doença degenerativa, muitas vezes de caráter genético. Contra fatos não existem argumentos. Contra esses fatos que são apresentados, que são científicos, os argumentos não existem”, esclareceu.

Por fim, o gerente celebrou os índices positivos alcançados em Campina Grande nas campanhas de vacinação e ressaltou a conscientização da população, que tem reconhecido a importância de cuidar da própria saúde.

“Esses números que a gente está conseguindo em Campina refletem essa personalidade que o campinense tem de compreender aquilo que a gente realmente explica e apresenta”, concluiu Miguel Dantas.