A Secretaria de Saúde de Campina Grande deu início às ações da campanha Novembro Azul, dedicada à prevenção e ao combate ao câncer de próstata. Em entrevista, o secretário de Saúde, Dunga Júnior, falou sobre o compromisso da secretaria em mobilizar diversos setores da cidade para conscientizar os homens sobre a importância do cuidado preventivo e combater o tabu que ainda envolve o exame de próstata.

“Estamos iniciando essa ação que vai ser durante todo mês na cidade, da atenção básica, atenção primária, atenção secundária. Nós iremos mobilizar toda a cidade nesse grande processo, para que possamos comemorar, assim como comemoramos agora no Outubro Rosa, os números que tivemos de atenção e atendimento às mulheres”, destacou Dunga Júnior.

Ele ainda pontuou que no último mês de outubro foram disponibilizadas duas mil mamografias para mulheres, sendo 980 realizadas apenas no Hospital de Amor.

Para a campanha de Novembro Azul, o secretário confirmou que a Secretaria de Saúde vai oferecer exames preventivos como PSA (Antígeno Prostático Específico) e ultrassonografias, além de outros exames especializados, nas unidades de saúde de Campina Grande.

Dunga Júnior ressaltou ainda a parceria com a Maçonaria e outras entidades locais para fortalecer a mobilização e incentivar a participação masculina na campanha. “Nós iremos mobilizar escolas, times de futebol, trabalhadores e segmentos da sociedade para que a gente possa construir e que o homem se disponibilize dentro da sua faixa etária e venha cuidar de sua saúde, venha procurar os exames preventivos”, frisou o secretário.

Segundo o gestor, as unidades de saúde da cidade estarão preparadas para receber a demanda. “Estaremos com portas abertas nas policlínicas, nas UPAs, onde você procurar uma unidade de saúde em Campina Grande. Nós estaremos aderindo ao Novembro Azul e também fazendo as ações segmentadas que teremos por toda a cidade”, concluiu Dunga Júnior.