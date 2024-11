A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início nesta segunda-feira (4) à campanha 2024 do Novembro Azul, mês dedicado aos cuidados da saúde do homem, com foco na prevenção do câncer de próstata. A abertura foi realizada no Parque Evaldo Cruz (Açude Novo) e contou com a participação da Banda Sinfônica do 31º Batalhão Motorizado e uma apresentação do grupo Samba Show, reforçando a importância do autocuidado na luta contra diversas doenças.

“A Secretaria de Saúde de Campina Grande está preparada para receber esses homens que buscarão os atendimentos. O homem precisa se cuidar, e a prevenção é o melhor caminho”, destacou o secretário de Saúde, Carlos Dunga Jr.

Durante todo o mês de novembro, a campanha será realizada em vários pontos da cidade, incluindo a Praça da Bandeira, postos de saúde, centros de saúde e policlínicas. A coordenadora da Saúde do Homem, Germana Ramos, enfatizou a necessidade de conscientização sobre o autocuidado: “Cuidar da Saúde também é coisa de homem. Os nossos serviços de saúde estão preparados para atender essas demandas que irão surgir.”

A programação inclui diversas ações, como palestras e atendimentos em saúde, com atividades marcadas em locais estratégicos da cidade. A agenda abrange desde consultórios na rua até workshops e ações em parceria com instituições locais.

Confira a programação completa:

5 de novembro: Consultório na Rua – Centro Pop, Manhã (Palestra)

6 de novembro: Consultório na Rua – Local: Resgate, Manhã (08h)

7 de novembro: Ação em Saúde – Partage Shopping

8 de novembro: Consultório na Rua – Praça da Bandeira, 09h

9 de novembro: Ação em Saúde – Igreja ADVEC, Manhã (Palestra)

11 de novembro: Workshop – Teatro Municipal (Palestra)

12 de novembro: Ação em Saúde – PACTA Engenharia, Condomínio Alphaville, 07h

13 de novembro: Ação em Saúde – NECXT – Orbital, das 14h às 16h (Larissa Ribeiro)

14 de novembro: Ação em Saúde – NECXT – Orbital, das 09h às 11h (Larissa Ribeiro)

18 de novembro: Ação em Saúde – RE9 Reciclagens, das 07h às 12h

19 de novembro: Ação em Saúde – Randon, das 08h às 12h

21 de novembro: Ação em Saúde – SESUMA, 07h (Palestra)

22 de novembro: Ação Feira Central (Consultório de Rua, Saúde Bucal), Manhã (Palestra)

23 de novembro: Maçonaria – Traller Eriberto, Ação em Saúde, das 09h às 17h

26 de novembro: Ação em Saúde – Instituto dos Cegos, Palestra das 10h às 11h

29 de novembro: Encerramento – Ação em Saúde (Secretaria de Saúde) – Trailer

Com essas ações, a gestão municipal visa incentivar os homens a buscarem cuidados médicos e adotarem hábitos saudáveis, promovendo uma cultura de prevenção e bem-estar.