Em entrevista à Rádio Caturité FM nesta quarta-feira, 22, o diretor de relacionamento com o SUS do Hospital Help, Filipe Reul, falou sobre os avanços no atendimento oncológico oferecido pela unidade hospitalar.

Reul destacou a disponibilidade de um dos centros mais avançados de oncologia do país, equipado com tecnologia de última geração para o tratamento de câncer.

– O Hospital Help disponibiliza hoje um dos centros mais avançados de oncologia do país, com serviços de radioterapia, quimioterapia e oncopediatria. Estamos nos credenciando para ser referência completa em tratamento oncológico na região – ressaltou.

Uma das novidades recentes do centro é a inauguração do serviço de radioterapia, que conta com um acelerador linear (tubin) considerado o mais avançado do mundo para esse tipo de tratamento.

O Hospital Help oferece o tratamento de câncer pelo SUS, com vagas abertas de forma paulatina.

Veja as explicações do diretor do Help no vídeo.