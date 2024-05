Em entrevista à Rádio Caturité FM nesta quarta-feira, 22, o diretor de relacionamento com o SUS do Hospital Help, Filipe Reul, falou sobre o aumento da incidência de doenças respiratórias em crianças e as medidas tomadas pelo hospital para garantir o atendimento adequado a esses pacientes.

Reul destacou que todos os anos, nesse período, observa-se um aumento na procura por atendimento de crianças com síndromes respiratórias.

– O Hospital Help está atendendo atualmente 93% de pacientes pelo SUS e, visando garantir o melhor atendimento possível a essas crianças, aumentamos a disponibilidade de leitos pediátricos – afirmou.

O diretor explicou que os atendimentos pelo SUS são feitos por regulação da Secretaria de Saúde de Campina Grande.

– O Help recebe o pedido de atendimento e, em cerca de 10 a 15 minutos, é feita a avaliação e o hospital recebe o paciente para tratamento pelo SUS – frisou.

Veja detalhes da entrevista em vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui