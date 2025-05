Veja a programação deste sábado no Parque do Povo em Campina Grande

Saiba quais são as atrações deste sábado, 31 de maio, no Parque do Povo, epicentro do Maior São João do Mundo de Campina Grande, Paraíba.

*Programação da Pirâmide*

A partir das 18h

– Trio Aventureiros do Forró

– Samuel Santos

*Programação do Quadrilhódromo*

A partir das 18h

– Os Pequeninos

*Programação do Palco Cultural*

A partir das 18h

– Kelson Kiss

– Gabriel Magnata

– Magnatas do Forró

*Palco Principal*

A partir das 19h

– Gitana Pimentel

– Raphaela Santos

– Mari Fernandez

– Priscila Senna

