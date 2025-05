Campina Grande começa a temporada de festa, luzes e alegria. Veja as imagens

Uma noite com todos os ingredientes juninos marcou a abertura da edição 2025 d,O Maior São João do Mundo. Os portões do Parque do Povo foram abertos às 17h, já sob uma forte expectativa de grande público. Os dois primeiros shows no Palco Principal foram de Raphael Moura e Heitor Costa, numa mistura de forró e sertanejo.

As apresentações empolgaram o público. A pedagoga Alba Araújo aproveitou a festa em família. “Todo mundo gostaria de estar aqui como a gente, as pessoas que moram longe. Geralmente, eu gosto de vir na abertura, que é uma noite muito esperada, sempre com a família”, disse ela.

A programação incluiu, como de costume, o Palco Cultural e a Pirâmide, na parte superior do Parque do Povo. Outras atrações também estavam no renovado Parque Evaldo Cruz que, desde 2024, está anexo ao quartel general do forró.

“Nós estamos abrindo hoje, o ‘maior’ Maior São João do Mundo de todos os tempos”, afirmou o prefeito Bruno Cunha Lima, ao atender a imprensa. “Chegamos nessa noite com o coração cheio de gratidão a Deus por estarmos conseguindo entregar essa edição. Mas também com o coração cheio de expectativa pelo que vem adiante”, ressaltou, emocionado, Bruno.

A abertura da festa foi marcada por shows pirotécnicos e de drones que abrilhantaram o céu. A apresentação de Luan Santana começou sob a chuva fina, característica do período junino. O cantor apresentou sucessos como “Eu, Você, o Mar e Ela”, “Meteoro” e “Amar não é Pecado”. O sertanejo emocionou o público, também, ao interpretar a tradicional “Olha pro Céu”, de Luiz Gonzaga. “Pense numa saudade que eu estava de vocês. Imaginem a responsabilidade de estar abrindo O Maior São João do Mundo”, disse Luan Santana, durante o show.

A primeira das 38 noites de festa, no Parque do Povo, foi encerrada por Walkíria Santos, que fez o público dançar muito forró. Uma abertura típica das tradições do Maior São João do Mundo.

“O Parque do Povo hoje consegue reunir públicos de todos os perfis, o jovem que vem curtir seu artista favorito, a família que aproveita a cidade cenográfica, os idosos e crianças no Parque Evaldo Cruz. É um espaço democrático, vibrante, bonito, que representa bem o espírito do nosso São João”, concluiu o prefeito Bruno Cunha Lima.

Codecom/CG