O Parque do Povo vivenciou momentos que ficarão para a história através de uma imersão cultural realizada pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura (Secult).

Com direito a Ave Maria Sertaneja entoada pela Filarmônica Epitácio Pessoa, desfile e quadrilha junina, turistas e campinenses puderam experienciar um gostinho da arte e tradição que enobrece o Maior e Melhor São João do Mundo.

Iniciando às 18h, a programação contou com a participação da “Sá Zefinha”, a Filarmônica Epitácio Pessoa, tocando clássicos juninos em frente a réplica da Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição no Parque do Povo.

A programação seguiu quando, a partir das 19h, os grupos Ariús, Caetés, Raízes, Cabroar, Acauã da Serra, Tropeiros da Borborema, juntamente da quadrilha junina Arraiá do 40, seguiram em desfile pelas ruas da cidade cenográfica ao som de músicas que desenham trechos da história do povo nordestino, tocadas e cantadas pelo trio de Ananias do Acordeon.

Ao passar pela Catedral, os grupos e o trio se apresentaram juntos à Filarmônica entoando o clássico Tropeiros da Borborema, do Rei do Baião, Luiz Gonzaga.

O desfile continuou até o Pátio de Eventos do Parque Evaldo Cruz, popularmente conhecido como Quadrilhódromo, onde a noite foi coroada com a apresentação da “Princesinha de Campina Grande”, como é conhecida a quadrilha Junina Arraiá do 40.

Reunindo os passos tradicionais com a renovação, através das crianças e jovens que compõem a quadrilha, a Arraiá do 40 espalhou alegria por onde passou e encantou campinenses e turistas.

“Pra gente é uma honra estar aqui. Nós somos vitoriosos, pois o nosso sonho virou uma realidade e nada mais prazeroso do que estar n’O Maior São João do Mundo. Um cortejo lindo, uma novidade em Campina Grande e que tenho certeza que agradou a todos os campinenses e turistas. Uma abertura digna do Maior e Melhor São João do Mundo. Agradeço ao prefeito Bruno Cunha Lima, a Secretaria de Cultura, que planejou tudo, juntamente com secretário André Gomes”, destacou Rodrigo Lima, diretor da junina.

A beleza e a animação das apresentações puderam ser vivenciadas pelo professor da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Rosildo Brito, que assistiu e aplaudiu de pé os espetáculos.

“São apresentações extremamente importantes, porque resgatam justamente as raízes da nossa cultura nordestina e que dão não só o sentido, mas o embelezamento d’O Maior São João do Mundo. Uma festa como essa sem essas atrações deixaria muito a desejar, ficaria vazia da simbologia do que é uma festividade junina”, pontuou o professor.

O Maior São João do Mundo, que segue ao longo dos próximos 37 dias, contará com diversas surpresas preparadas pela Secretaria de Cultura, que em breve divulgará a programação completa, incluindo a participação fundamental dos grupos folclóricos e quadrilhas juninas.