Secretário destaca importância do casamento coletivo no São João de Campina Grande

O secretário de Cultura de Campina Grande, André Gomes, destacou nesta semana a importância do tradicional casamento coletivo e o fortalecimento da cultura local nas ações preparatórias para a edição 2025 do Maior São João do Mundo. Segundo ele, a iniciativa, que ocorrerá no dia 12 de junho, é um dos momentos mais emblemáticos da festa e, este ano, já está com todas as vagas preenchidas.

“Por incrível que pareça, novamente sem vagas. Na primeira reunião realizada no Teatro Municipal, os casais compareceram em peso e com muita pontualidade. Isso demonstra o real desejo das pessoas de participar desse momento tão especial”, afirmou André Gomes.

O casamento coletivo, realizado na véspera de Santo Antônio, oferece aos casais a possibilidade de oficializar a união com toda a estrutura garantida pela prefeitura. “É um casamento de caráter civil. A gestão municipal fornece vestuário, translado e toda a logística para que os noivos vivam esse dia de forma inesquecível”, explicou. O secretário também ressaltou a parceria com o SENAC, que disponibilizará serviços de maquiagem e preparação de cabelo para os noivos.

Além do casamento coletivo, André Gomes frisou o papel da Secretaria de Cultura (Secult) durante os 38 dias de festa. “A cultura tem uma participação fundamental no Maior São João do Mundo. O sentimento de pertencimento de quem faz a cultura de Campina — quadrilhas juninas, grupos folclóricos, forrozeiros, artesãos e produtores de nossa gastronomia — é imenso. E nosso papel é resgatar e dar protagonismo a essas pessoas”, destacou.

Entre as novidades deste ano está a ampliação das ações no Parque Evaldo Cruz (Açude Novo). “Vamos fortalecer o Quadrilhódromo, utilizar a área do teatro para apresentações temáticas e criar uma programação lúdica com grupos artísticos e folclóricos. Tudo isso em parceria com a Arte Produções, a SETUR e outras secretarias”, adiantou.

Para o secretário, a expectativa é de mais uma edição histórica. “São 41 anos de tradição, e temos a certeza de que, mais uma vez, vamos realizar não apenas a maior, mas a melhor edição do São João de Campina Grande. Cada ano é um passo a mais na valorização da nossa cultura e da nossa gente.”

O Maior São João do Mundo 2025 terá início no próximo mês e a expectativa é de grande movimentação turística, com programação que envolve shows, cultura popular e atividades para todas as idades.