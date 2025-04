*Vídeo: ParaibaOnline

O secretário de Cultura de Campina Grande, André Gomes, destacou nesta semana os avanços e as novas ações da pasta para fortalecer o acesso dos artistas locais a recursos de fomento cultural. Recém-chegado à secretaria, André enfatizou que o cenário da cultura no Brasil tem evoluído significativamente desde 2020 e que Campina Grande está alinhada a esse movimento.

Segundo ele, dados da Fundação Itaú mostram que, em 2020, a cultura representou 3,11% do PIB brasileiro, com um investimento superior a R$ 230 bilhões.

“A cultura é uma mola propulsora do desenvolvimento do Brasil e precisamos ter um olhar especial para essa área. Hoje, os artistas têm a oportunidade de acessar recursos diretamente, através de leis como a PNAB, Aldir Blanc e Paulo Gustavo, e as secretarias municipais, como a nossa, são o canal para viabilizar esse acesso”, explicou.

André Gomes ressaltou que a Secretaria de Cultura já lançou editais como o ‘Biliu de Campina’ e está finalizando a adesão aos programas de ‘Banque 12’ e ‘PNAB 2’, que permitirão a abertura de novos editais para a classe artística.

Ele também destacou o papel fundamental do Conselho Municipal de Política Cultural, que atua de forma paritária com a sociedade civil e o governo, discutindo pautas importantes como o Plano Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Incentivo à Cultura (Fumic) — este último já criado por lei e em fase de regulamentação administrativa.

Uma das principais novidades anunciadas pelo secretário é a criação da Sala do Fazedor de Cultura, um espaço dentro da secretaria destinado a capacitar artistas, artesãos e produtores culturais locais.

“Queremos dar as ferramentas para que os fazedores de cultura tenham acesso real aos editais. Vamos montar uma estrutura com computadores, impressoras e técnicos especializados que orientarão como se inscrever, elaborar projetos e captar recursos”, detalhou André.

O objetivo é garantir que mesmo aqueles que estão mais focados na produção cultural, como artesãos e músicos, tenham condições de participar de editais e acessar financiamentos.

“O recurso existe. Precisamos capacitar e dar oportunidade para que ele chegue a quem faz cultura na nossa cidade”, concluiu o secretário.

A previsão é que a Sala do Fazedor de Cultura comece a ser implementada ainda neste semestre, fortalecendo as políticas culturais e ampliando as oportunidades para o setor em Campina Grande.