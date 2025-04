*Vídeo: ParaibaOnline

O coordenador da Vila Sítio São João, Tupac Dantas, concedeu nova entrevista à Rádio Caturité FM e revelou dados surpreendentes sobre a estrutura que movimenta o complexo cultural durante o Maior São João do Mundo. Segundo ele, são mais de 800 profissionais envolvidos diretamente na operação do espaço, que se tornou o segundo ponto mais visitado pelos turistas que vêm a Campina Grande no período junino.

“A engrenagem aqui pra botar isso pra funcionar é pesada. Só pra abrir as porteiras às 11h da manhã, a gente já tem uma turma de limpeza que trabalha toda a madrugada. É segurança, bombeiro, ambulância, caixas, garçons, restaurantes. São mais de 800 pessoas que trabalham diretamente na Vila Sítio São João pra entregar um produto com excelência”, contou Tupac.

A dedicação da equipe vai além do horário comercial. “Nesse período, a gente praticamente mora lá. Acorda cedo, dorme muito tarde, mas faz a coisa acontecer”, completou.

A coordenação é composta por uma equipe fixa de mais de 15 pessoas, responsáveis pela gestão de setores como palcos, camarins, operação técnica e logística.

Foco no turismo cultural

Com uma proposta que alia cultura popular e estrutura profissional, a Vila se consolida como destino preferido de quem busca uma vivência mais autêntica do São João. E os dados comprovam isso: mais de 80% do público visitante da Vila são turistas.

“O nosso nicho é o turista. Apesar de recebermos muitos campinenses, a gente trabalha fortemente com o público de fora. O turista vem pra Campina procurando uma experiência cultural que envolva o forró, e é isso que a gente entrega. Depois do Parque do Povo, a Vila Sítio São João é o local mais visitado pelos turistas”, afirmou Tupac.

Ele antecipou que uma nova pesquisa de público está em fase de divulgação.

Estratégia de atrações segmentadas

Tupac também explicou que, embora algumas atrações sejam semelhantes às do Parque do Povo, a proposta da Vila é oferecer uma experiência diferenciada, com foco na imersão cultural.