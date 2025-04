Vila Sítio São João 2025: programação grandiosa, atrações culturais e estrutura ampliada

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, o coordenador da Vila Sítio São João, Tupac Dantas, revelou detalhes da programação e das novidades estruturais para o São João 2025, prometendo uma das maiores edições da história do complexo cultural.

A abertura será no dia 1º de junho e, segundo ele, o espaço está preparado para receber milhares de visitantes com uma experiência completa que mistura tradição, música, gastronomia e muita cultura popular.

Tupac destacou o crescimento da festa junina como um fenômeno coletivo e reafirmou o papel da Vila Sítio São João como peça-chave nesse ecossistema:

“A evolução que vem se dando é por parte do povo. O povo é o grande impulsionador desse ecossistema que gira em torno do São João. Então ele cresce, e todos que flutuam sobre essa grande festa crescem juntos”, disse.

A programação contará com nomes de peso da música nordestina como Elba Ramalho, Flávio José, Vicente Nery, Limão com Mel, Jorge de Altinho, Solange Almeida, Santana, Nando Cordel, Magníficos, Batista Lima, João Gomes, Silvanno Salles e muitos outros. Um dos dias mais aguardados será 13 de julho, com shows de Taty Girl, Magníficos e Batista Lima. O encerramento acontecerá no dia 20 de julho com João Gomes e Alceu Valença.

Experiência cultural e inclusão social

Além dos shows, a Vila trará uma imersão cultural completa com casa de farinha, engenho de cachaça, casinha de taipa, salão do artesanato, coreto de pífanos, apresentações de quadrilhas, teatro com atores nos museus e um parque de diversões totalmente repaginado. A abertura oficial, no dia 1º, será marcada por uma ação social com escolas da rede pública, com acesso gratuito a brinquedos, lanches e distribuição de cestas básicas.

“Professora, diretora de escola do município: entre em contato com o Sítio São João e marque sua ida. Vamos abrir as portas de forma gratuita no sábado, dia 31, com distribuição de brindes e atividades culturais para os alunos”, reforçou Tupac.

Novidades estruturais

A estrutura também passou por melhorias: banheiros climatizados, ampliação do palco principal, criação de nova praça de alimentação e relocação do parque de diversão para uma área mais ampla. E já tem spoiler para 2026: a construção de uma estátua de 28 metros de altura homenageando São João, consolidando Campina Grande como a cidade do Maior São João do Mundo.

“Pela primeira vez, anuncio aqui no seu programa: em 2026 vamos entregar para Campina Grande o monumento do maior São João do mundo, com mais de 28 metros de altura. É mais um passo para eternizar essa festa no coração da cidade”, revelou Tupac.

Ingressos e acessibilidade

O acesso à Vila será facilitado por uma política de preços promocionais:

— Entrada promocional: R$ 65 + 1kg de alimento.

— Meia entrada: R$ 60

— Quartas e quintas: R$ 20.

A bilheteria funcionará das 12h às 22h, com atrações simultâneas nos três palcos do espaço: o palco principal, o palco Parafuso e o Arraiá do Artesão.

“A gente consegue atender todo mundo. Tem gente que vai só curtir o forró do Parafuso, outros preferem a calmaria dos museus e quem vai direto pro palco principal. A Vila é isso: feita pra todo mundo se sentir em casa”, finalizou.

Com essa programação robusta, a Vila Sítio São João reafirma seu compromisso com a cultura nordestina, a inclusão social e o fortalecimento da identidade junina de Campina Grande.