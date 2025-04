*Vídeo: ParaibaOnline

O empresário João Carlos, CEO da empresa Arte Produções, reforçou o compromisso da empresa na realização do Maior São João do Mundo, destacando a parceria com a Prefeitura de Campina Grande e a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima.

“O que acontece aqui durante 36 dias é fruto de um trabalho muito bem elaborado. Campina Grande tem líderes políticos enraizados e comprometidos, como o deputado Romero e os senadores Efraim e Veneziano, que fazem as coisas acontecerem para o povo”, afirmou João Carlos.

Ele também agradeceu o apoio da imprensa e garantiu que, em 2025, o evento continuará crescendo. “Nosso compromisso é manter e elevar ainda mais o São João de Campina Grande, levando nossa cidade ao Brasil como o maior evento junino do mundo”, concluiu.