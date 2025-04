Prefeito destaca crescimento do São João de Campina Grande

*Vídeo: ParaibaOnline

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, celebrou o crescimento do Maior São João do Mundo e anunciou a ampliação da festa para a edição de 2025.

Durante evento de apresentação da programação, ele ressaltou a importância econômica e cultural da festa.

“O São João não é apenas festa e diversão, é o principal motor econômico da Rainha da Borborema, gerando emprego e renda para nossa gente”, afirmou. Bruno também destacou o trabalho da prefeitura e dos parceiros, como a Arte Produções, na organização do evento.

O prefeito fez questão de lembrar nomes importantes no apoio ao evento, como os deputados Romero Rodrigues, Cabo Gilberto, Fábio Ramalho e Tovar Correia Lima, além do senador Efraim Filho.

Encerrando sua fala, Bruno citou versos inspirados no poeta Ronaldo Cunha Lima, reforçando que a ampliação do Parque do Povo é um marco histórico para a festa:

“O povo pediu de novo mais espaço, ainda mais luz. Por isso, o Parque do Povo se juntou com o Evaldo Cruz.”