A edição 2025 do Maior São João do Mundo promete ser histórica. Com expectativa de superar os números do ano passado e atrair recorde de turistas, a Prefeitura de Campina Grande já está trabalhando para garantir uma experiência ainda melhor para quem visita a cidade no período junino. Uma das principais novidades é a ampliação da oferta de voos, resultado de negociações com companhias aéreas para facilitar o acesso ao evento.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama, destacou que a gestão municipal vem intensificando as tratativas para que Campina Grande receba um número maior de voos e passageiros durante o São João.

“Estamos em diálogo com a Aena Brasil e companhias aéreas desde o segundo semestre de 2024. A expectativa é um crescimento significativo na oferta de voos e, consequentemente, no número de visitantes que utilizam o Aeroporto João Suassuna para chegar e sair da cidade”, explicou Tâmela em entrevista ao Jornal da Manhã, da rádio Caturité FM.

São João profissionalizado e referência nacional

Além do reforço na conectividade aérea, o evento segue se consolidando como um case de sucesso em gestão pública. O modelo de parceria público-privada, adotado nos últimos anos, permite que a prefeitura não invista mais recursos diretos na realização da festa, o que tem chamado a atenção de outras cidades.

“Por mais de 35 anos, a prefeitura bancou 100% da festa. Desde 2023, o modelo mudou: a empresa responsável assume todos os custos e ainda retorna um percentual para os cofres públicos, permitindo que o município invista em outras áreas. Cidades de todo o Brasil nos procuram para entender como esse formato funciona”, destacou a secretária.

Mesmo com a terceirização, a gestão municipal continua diretamente envolvida na organização. Segundo Tâmela, aproximadamente 2.500 pessoas participam da engrenagem que faz o São João acontecer, entre funcionários da empresa gestora e servidores de diversas secretarias.