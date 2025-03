A edição 2025 do Maior São João do Mundo já tem data marcada: de 30 de maio a 6 de julho. A informação foi reforçada pela secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, em entrevista ao Jornal da Manhã, da rádio Caturité FM. Segundo a secretária, o planejamento antecipado da festa fortalece a divulgação do evento e impulsiona a economia local.

“Essa previsibilidade, divulgação antecipada das datas, é um momento muito importante, porque o município faz trabalhos fora da nossa cidade para poder divulgar e promover o nosso Maior São João do Mundo. Muito além da festa em si, temos um impacto significativo na economia de Campina Grande. Só na última edição, movimentamos quase R$ 700 milhões, atendendo a vários segmentos”, destacou Tâmela.

A secretária ressaltou que a programação do evento é essencial para atrair turistas, já que muitos planejam suas viagens de acordo com os dias dos shows e eventos culturais. Além disso, a estrutura do evento será mantida com pequenas mudanças para melhorar a experiência dos visitantes.

Os polos de animação nos distritos de São José da Mata e Galante seguem garantidos, assim como a disposição dos espaços dentro do Parque do Povo. O palco principal permanecerá na parte inferior da pirâmide, e a Vila Gastronômica continuará na parte superior.

Uma das grandes novidades para 2025 será a ampliação da utilização do Parque Evaldo Cruz (Açude Novo), que estará quase totalmente revitalizado.

“Já para este ano, teremos muitas novidades e ativações culturais no Parque Evaldo Cruz, proporcionando uma nova experiência tanto para o turista quanto para o campinense”, afirmou Tâmela.

Outro destaque é o fortalecimento da participação da Vila do Artesão dentro do Parque do Povo, com curadoria da primeira-dama e capacitações para os artesãos e comerciantes.

Com a preparação já a todo vapor, a expectativa agora gira em torno do lançamento da grade de programação, que deve atrair ainda mais turistas e consolidar Campina Grande como um dos principais destinos do turismo junino do Brasil.