Saiba quando será divulgada a programação do São João de Campina

A espera está chegando ao fim! A programação oficial do Maior São João do Mundo 2025 será divulgada na próxima segunda-feira, 31 de março, às 18h, na pirâmide do Parque do Povo.

O evento será aberto ao público e promete movimentar Campina Grande, reunindo autoridades, imprensa e amantes do forró ansiosos para conhecer as atrações que farão parte desta edição.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tamela Fama, reforçou a importância desse momento para o planejamento de quem vem curtir o São João.

“O lançamento da programação é essencial porque permite que turistas escolham com mais precisão os dias em que virão a Campina Grande. Isso ajuda na organização de pacotes de viagem, reservas de hospedagem e, claro, no planejamento do próprio comércio local, que se prepara para receber um grande público”, destacou.

Com o sucesso da edição anterior, a expectativa para 2025 é ainda maior. O evento promete atrair um número recorde de turistas, movimentando a economia e consolidando Campina Grande como o principal destino de festas juninas do Brasil.