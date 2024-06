Penúltima noite do Maior São João do Mundo: veja a programação

Confira a seguir a programa para o Parque do Povo, em Campina Grande, na penúltima noite da edição 2024 do Maior São João do Mundo.

Ilha Seu Vavá

Trio Kessy Lima

Trio Tradição

Trio Tome Xote

Ilha Zé Lagoa

Trio Forró da Massa

Trio Forró Penerado

Trio Forró Bom Todo

Ilha Zé Bezerra

Trio Ian Sanfoneiro

Trio Palmeira

Trio Serginho do Acordeon

Palco Pirâmide

Trio Bem Temperado

Apresentações Culturais

Pisada de Bandoleiro

Programação do Palco Cultural

Desmantelo do Forró

Canabaiana

Deanzinho

Palco Principal

Amanda e Ruama

Walkíria Santos

Zé Cantor

Bruno e Marrone

