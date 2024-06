Maior São João do Mundo: sexta-feira com Parque do Povo lotado

O inevitável sentimento de saudade começou a ficar mais evidente na noite desta sexta-feira, 28. A 31ª noite d’O Maior São João do Mundo marcou a abertura do último final de semana dos festejos este ano.

Mais uma vez, o Parque do Povo esteve lotado, atestando o sucesso da edição comemorativa aos 160 anos de Campina Grande.

“Estou adorando a festa. Não tenho nem palavras para expressar o que vi aqui. Maravilhoso. Eu larguei o São João de Mossoró pra vir pra cá e já estou com uma saudade que vai me trazer de volta, ano que vem”, afirmou Glicia Cavalcante, profissional da área de Saúde, que veio de Natal, no Rio Grande do Norte, para conhecer o Maior São João do Mundo.

Os comerciantes, também comemoram o êxito, já ansiosos por 2025. “Esse ano foi diferente. Graças a Deus, estamos na reta final, tudo na paz, tudo tranquilo. Já com saudades e que 2025 venha com mais sucesso ainda para todos nós”, disse Katiucia Salviano, comerciante instalada no Parque do Povo.

A noite de shows foi aberta, no Arraial Hilton Motta, por Caninana, que aqueceu o público para a atração seguinte. Jonas Esticado subiu ao palco e tocou muito forró, passeando por novas e antigas canções que marcaram uma década de carreira.

“Confesso que não dá para se acostumar. Cada ano que passa, fica maior. Palco cresce, público cresce, a mídia cresce. Parabéns ao pessoal de Campina Grande. O Parque do Povo tá bonito de se ver”, afirmou Jonas Esticado.

O Sertanejo Romântico da dupla Victor e Léo tomou conta do Parque do Povo logo em seguida, em um grande show, com efeitos especiais, ao som de sucessos como “Fada”, “Borboletas” e “Deus e Eu no Sertão”, dentre outras.

Coube a Taty Girl Fechar a noite da sexta-feira. Sendo um dos nomes mais respeitados do Forró, na atualidade, ela montou um repertório baseado nos grandes sucessos de 30 anos dedicados à música.

