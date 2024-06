Zezé di Camargo e Luciano prestam homenagem a Biliu de Campina

Na madrugada desta quinta-feira (27), Zezé di Camargo e Luciano emocionaram o público no São João de Campina Grande ao prestar uma homenagem especial ao cantor paraibano Biliu de Campina.

A dupla recordou um momento marcante de sua carreira, ocorrido há cerca de 20 anos, quando Biliu emprestou sua sanfona para Zezé em um show na cidade.

O ato de gratidão foi iniciado com Zezé di Camargo tocando “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga, somente na sanfona, seguida pela interpretação de “A Vida do Viajante”.

*Vídeo: Aquino Produções

Antes de iniciar a homenagem, Zezé compartilhou com o público a importância do gesto de Biliu, destacando a ajuda recebida no passado e a conexão que esse momento criou com a cultura nordestina.

“Há uns 20 anos atrás, nós fizemos um show aqui e houve uma crítica muito grande de que estavam trazendo música sertaneja para a festa de São João e isso estava descaracterizando a festa junina de vocês. Eu falei: ‘arruma uma sanfona para mim que eu vou mostrar para o povo nordestino que Zezé di Camargo e Luciano também é forró’. Arrumaram uma sanfona emprestada para mim e essa pessoa me emprestou a sanfona. Ele é filho de Campina Grande, é o Biliu de Campina. Essa canção e esse momento é dedicado a ele, a tudo o que ele representa para a música e para a cultura da Paraíba, principalmente de Campina Grande”, disse Zezé di Camargo.

*Vídeo: Aquino Produções

Ao serem informados sobre o estado de saúde de Biliu de Campina, a dupla decidiu dedicar essa apresentação ao cantor, desejando-lhe melhoras e agradecendo por seu impacto na música e cultura da Paraíba.

Zezé ainda tocou, no camarim, a canção “Feira de Mangaio”, de Clara Nunes, na sanfona.

*Vídeo: Aquino Produções

Siga nosso Instagram: @paraiba_online