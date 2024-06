Biliu de Campina: edema cerebral obriga novo procedimento clínico

O cantor e compositor Biliu de Campina Grande foi submetido, nesta quinta-feira, a novo procedimento clinico no Hospital de Trauma Dom Luís Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, onde está internado.

Um ´Craniectomia Descompressiva´ foi realizada pela equipe de neurocirurgia com o objetivo de tentar minimizar os efeitos de um edema cerebral.

Veja o mais recente boletim médico, na íntegra.

“O paciente Biliu de Campina passou na tarde desta quinta-feira (27), por um procedimento cirúrgico de Craniectomia Descompressiva, realizada pela equipe de neurocirurgia do Hospital de Trauma de Campina Grande.

O procedimento foi necessário por consequência do aumento do edema cerebral apresentado, com o objetivo de diminuir o comprometimento cerebral. A cirurgia ocorreu sem intercorrências.

O paciente encontra-se em leito de UTI, entubado e ficará em coma induzido por 24 horas.

Após esse período, novos exames serão realizados para definições das próximas condutas médicas a serem adotados”.

Campina Grande, 27 de junho de 2024

Siga nosso Instagram: @paraiba_online