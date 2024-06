A programação do Arraial Hilton Motta do penúltimo sábado de junho (22) foi marcada por forró e uma homenagem feita a uma lenda da música da cidade de Campina Grande: Biliu de Campina. Biliu estava na programação mas, por motivos de saúde, teve sua agenda adaptada para a apresentação de um tributo à sua obra.

Para realizar o tributo, o seu afilhado, Felipe Sousa, conduziu a homenagem. Além da performance que mexeu com o coração do campinense, o público também acompanhou a apresentação da dupla Bruno e Denner, do mestre Alceu Valença e da última dupla da noite, Sirano e Sirino.

Felipe Sousa, afilhado de Biliu de Campina, abriu a noite para encher o campinense de nostalgia e homenagear esta figura que é tão importante para a cultura nordestina. Por ocasião do tributo, a assessoria de Biliu anunciou a despedida do artista dos palcos.

“O maior desafio de fazer esse show hoje foi segurar a emoção”, diz Felipe, “Passa um filme de tudo que Biliu nos ensinou e nos proporcionou. E hoje fazer esse show sozinho, homenageando ele, e defendendo o legado dele, pra mim, é a maior emoção de todos os tempos”.

Com o segundo show da noite, a dupla mineira Bruno e Denner agitou a plateia com sua música sertaneja. “Nós sempre tentamos trazer um show bem animado, pra galera se divertir mesmo. Acho que o São João é isso, né?”, disse Bruno. “Sempre com músicas pra cima. Misturamos as músicas que nós geralmente tocamos com forró. A galera pode esperar um showzão bem variado pra beber, pra sofrer e pra dançar”, anunciaram na entrevista concedida antes da apresentação.

O terceiro show foi do pernambucano Alceu Valença (foto), que encantou os visitantes do Parque do Povo com o seu ritmo de MPB e suas melodias. “A minha música tem relação com a tradição, apesar de eu ter remodelado ela porque eu modernizo as músicas do São João. O São João pra mim é uma festa maravilhosa e representa muita saudade que eu tenho das quadrilhas lá de São Bento do Una”, declarou.

Cleo Mesquita, espectadora dos shows do Maior São João do Mundo, contou por que gosta de vir para o Parque do Povo. “Muito animado. É cheio de gente bonita, tudo de bom! Todo ano estou por aqui”.

Para encerrar a noite de shows, os irmãos Sirano e Sirino (foto) vieram para animar os forrozeiros de coração. “É um sentimento de orgulho saber que as pessoas estão conservando uma cultura tão bonita, que não é conhecida só no Nordeste, como em todo o Brasil”, disse Sirano.

