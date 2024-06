Na noite da véspera de São João, 23 de junho, nada melhor do que ver e ouvir uma grande artista paraibana. É a noite de Elba Ramalho no Arraial Hilton Motta, em Campina Grande. Além dela, que sempre apresenta um show referenciando os mestres forrozeiros, as apresentações da noite seguem com Amazan, Capilé e Gegê Bismarck.

Elba possui dois prêmios Grammy Latino pelos álbuns “Qual o Assunto que Mais lhe Interessa?” (2008) e “Balaio de Amor” (2009), na categoria Melhor Álbum de Raízes Brasileiras: Regional e Tropical. Em mais de 35 anos de carreira, a artista vendeu mais de 10 milhões de discos.

Já o amante do forró, Amazan, sempre foi um misto de poeta e forrozeiro. Lançou dezenas de álbuns em 35 anos de discografia. Atualmente, mescla as atividades de artista com as ações de prefeito da cidade de Jardim do Seridó (RN), onde residiu até os 19 anos de idade. O artista sempre está no Maior São João do Mundo com um novo show para o público.

O cantor Gegê Bismark já dividiu palco com grandes artistas, como Zé Ramalho, Wesley Safadão, Zezé Di Camargo, entre outros. Em 2017 Gravou seu primeiro DVD em carreira solo, “Gegê Bismarck – Me faz tão Bem“, com participações especiais de Luan Estilizado, Wallas Arrais e Raí da banda Saia Rodada.

E Capilé é o único cantor a se apresentar nas 41 edições d’O Maior São João do Mundo. O gingado e alegria contagiantes são sua marca maior no Nordeste. Foram ele e Assisão os primeiros a se apresentarem no Palco do Parque do Povo. Autor de grandes sucessos, como Capital Mundial do Forró, Menina Linda do Mar, Mei Mundo de Amor, entre outras.

O Parque do Povo abre as portas a partir das 17h durante a semana e às 16h nos fins de semana e feriados. As atividades nas ilhas de forró, no palco cultural e na Pirâmide começam às 18h, enquanto o palco principal inicia sua programação às 19h. Já o Coreto inicia a apresentação de repente a partir das 21h.

Os festejos d’O Maior São João do Mundo 2024 começaram na quarta-feira, 29 de maio, e seguem até domingo, 30 de junho. É um dos maiores eventos juninos do Nordeste que continua a tradição de oferecer entretenimento de qualidade e celebrar a cultura em grande estilo.

Acompanhe a programação deste domingo à noite:

Ilha Seu Vavá

Trio Ian Sanfoneiro

Trio Cimonal do Acordeon

Trio Forró pra Recordar

Ilha Zé Lagoa

Trio Parceiro do forró

Trio Agrestino

Trio Cigarro de Palha

Ilha Zé Bezerra

Trio Forró do Vicentão

Trio Isaac do Acordeon

Trio Forró da Gente

Palco Pirâmide

Xote Estilizado

Apresentações culturais

A pizadeira do Brasil

Vaneide Araújo

Palco Cultural

Saia Justa

Biliu de Campina

Ray Rodrigues

Palco Principal

Amazan

Capilé

Elba Ramalho

Gegê Bismarck

Programação Coreto

José Santino e José Antonio.

