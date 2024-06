São João de Campina Grande: o som já está rolando; assista ao vivo aqui

Os shows desta quinta-feira no Parque do Povo, em Campina Grande, já começaram e com várias atrações.

A cidade que sedia o Maior São João do Mundo embala para o intenso fim de semana prolongado, até dia 24 próximo, dia de São João, que é feriado em muitas cidades nordestinas.

Atrações:

Felipe Farra

Matheus Fernandes

Alok

Dennis

