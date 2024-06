Dennis, um dos maiores expoentes do funk brasileiro, se apresenta nesta quinta-feira, 20, no Maior São João do Mundo, em Campina Grande. Será a primeira vez que ele vai levar seu show para o evento.

Além dele, o DJ Alok também se apresenta na noite de hoje.

Veja a programação completa:

PARQUE DO POVO

20/06 Quinta-feira

Horários

Parque do Povo: Segunda a Sexta: 17h/ Sábado, Domingo e Feriado: 16h

Ilhas de forró, Palco cultural e Pirâmide: a partir das 18h

Palco Principal: a partir das 18h20

Programação Ilha Seu Vavá

Trio Agrestino do Forró

Trio Estrela Musical

Trio Esperança

Programação Ilha Zé Lagoa

Trio Os Três de Campina

Trio Abaz

Trio Triângulo de Ouro

Programação Ilha Zé Bezerra

Trio Parceiros do Forró

Trio Simonal do Acordeon

Trio Chapéu Virado

Programação Palco Pirâmide

Trio Guerreiros do Forró

Apresentações culturais

Felipe Stan

Soni Medeiros

Programação do Palco Cultural

Adriano Moreno

Forró Saudade

Matheus Felipe

Palco Principal

18h20

Felipe Farra

Matheus Fernandes

Alok

Dennis