A Pirâmide do Parque do Povo, localizada no coração d’O Maior São João do Mundo, foi, mais uma vez, cenário para a celebração de 100 histórias de amor com a realização do Casamento Coletivo.

A edição deste ano, que comemora os 160 anos de Campina Grande, foi testemunhada por um juiz de Direito, firmando seu teor civil, além de centenas de campinenses e turistas, que assistiram, encantados, ao enlace se concretizar.

Começando pelo tradicional cortejo, iniciado pelos clarins da Filarmônica Epitácio Pessoa, os noivos entraram na Pirâmide ao som de grandes sucessos da música popular, a exemplo de “Dia Branco”, do mestre Geraldo Azevêdo, pelas vozes de Augusto Arruda, Thaís Soares e Marco Junior.

Continuando a cerimônia, o prefeito Bruno Cunha Lima, anfitrião da festa, saudou os noivos e destacou o matrimônio como um momento de renovação do amor, da amizade e do respeito entre os casais.

“Eu sei que muitos dos que estão aqui já têm uma vida conjugal consolidada e contam com o Casamento Coletivo como um instante para formalizar aquilo que o coração já fez de verdade. Mas, muitos outros também encontram neste instante o momento de começar do zero a sua caminhada”, ressaltou o chefe do executivo campinense, com votos de amor que se renova, compaixão, parceria e, em especial, o sentimento de respeito e amizade.

Seguindo com o Casamento Coletivo, o juiz Leonardo Paiva reforçou a fala do prefeito, ao reconhecer que o Casamento Coletivo é um espaço para construção de novos amores, mas também para celebrar amores antigos que buscam consolidar, de forma legal, suas histórias. Ainda em sua fala, o magistrado citou a escritora e doceira Cora Coralina:

“‘Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores’. Essa é a nossa vida. Quando o ânimo esmorecer, quando a chama do viver quiser se apagar, não esqueçam o conselho dessa doceira”, enfatizou o juiz Leonardo Paiva, antecedendo o grande momento do sim.

Tiveram ainda outros destaques na celebração, a exemplo da poesia sobre a simbologia das flores na união, declamada por Anne Poetisa, no momento idealizado pelo Senac (apoiador do evento), bem como os versos de Múcio Brandão, que seguiu encaminhando com poesia o casamento.

Na sequência, após a valsa, os noivos participaram de dinâmicas proporcionadas pelos patrocinadores: Azul Linhas Aéreas presenteou o primeiro casal inscrito e sorteou mais cinco viagens nacionais; Assaí Atacadista presenteou um voucher de R$ 300 em compras para todos os casais; Natura presenteou todos os casais com um perfume da marca; Garoto presenteou kits, incluindo mini bolos para todos os casais; e a Próxima sorteou um ano de internet para cinco casais.

Casamento Coletivo

Marcele e Diego Sampaio Fernandes, ambos com 22 anos, estão entre os casais que oficializaram a união no Casamento Coletivo.

Eles moravam juntos há dois anos, mas, neste ano, decidiram trocar as alianças em um dos eventos mais prestigiados d’O Maior São João do Mundo. A iniciativa de fazer a inscrição no Casamento Coletivo foi de Diego, que ressaltou seu encantamento ao ver Marcele, vestida de noiva, e preparada para subir ao altar do Parque do Povo.

Considerado um dos maiores eventos culturais d’O Maior São João do Mundo, o Casamento Coletivo tem mais de três décadas de tradição, sendo responsável pela união de mais de 2,5 mil casais. A celebração civil tem o caráter sociocultural e democratiza o acesso ao enlace a quem mais precisa.

Os noivos inscritos têm acesso, de forma gratuita, a todas as etapas do matrimônio até o grande dia. Os preparativos, envolvendo a papelada no cartório, a decoração da cerimônia, as vestimentas dos noivos, a maquiagem e o cabelo, entre outros, são disponibilizados e custeados pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.