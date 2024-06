Antes de celebrar o amor dos 100 casais do dia, o evento ofereceu massagem e música para acalmar os nervos dos participantes. Além da massagem, o cabelo e a maquiagem eram feitos em duas salas diferentes e com cerca de seis profissionais para cada sala.

Enquanto uma noiva estava preparando o cabelo, outra estava na maquiagem. Todas elas receberam os cuidados de cabeleireiros e maquiadores profissionais. Logo após, as noivas receberam seus vestidos e deram os retoques finais para começar a noite.

A maquiagem e o cabelo eram escolhidos pelas noivas, que levaram as referências do que queriam para os profissionais e saíram de lá satisfeitas e prontas para o dia mais especial de suas vidas. Jessyca do Prado, uma das noivas do Casamento Coletivo, disse, entre sorrisos: “está tudo lindo, tudo ótimo Estou adorando tudo!”

As fotografias para a recordação deste momento começaram lá mesmo, com um cenário feito exatamente para fazer as fotos oficiais.

Para a preparação ser mais rápida, 50 das noivas se arrumaram no Senac e outras 50 estavam no Teatro Severino Cabral.

Segundo Ângelo Rafael, um dos coordenadores do Casamento Coletivo, a Pirâmide do Parque do Povo já estava pronta para receber a cerimônia, com os cartórios e o juiz. “Todo um ritual foi preparado para receber estes noivos, sob a égide de Santo Antônio, que é o protetor dos namorados”, disse Ângelo.

Muitos casais estão começando suas vidas juntas agora. Porém outros já viviam em união estável, segundo Ângelo.

Emilly Laise, uma das noivas que estavam se preparando, estava muito emocionada por viver este momento. “O nervosismo está a mil. Dá vontade de chorar, até em falar sobre já enche os olhos de lágrimas. É muita emoção!”

Ângelo Rafael disse que para ajudar no nervosismo dos casais é realizado, muito antes, várias reuniões e um ensaio para o casamento. O objetivo é garantir a confiança dos participantes e fazer com que eles se conheçam entre si e criem laços para passar este dia especial mais calmos e entre pessoas conhecidas.