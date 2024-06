Forró pop e popiseiro agradam público recorde do Parque do Povo

O forró do sanfoneiro Guilherme Dantas agradou ao público, na noite deste sábado (8), em sua primeira apresentação no palco principal do Parque do Povo. Além da estreia do cantor cearense, o segundo sábado d’O Maior São João do Mundo teve também o popiseiro de Felipe Amorim, o forró romântico de Vicente Nery e o forró pop de Nattan, que prometeu entrar na roda com os fãs e foi para o meio do povo. Antes das 22h, o público lotou a capacidade máxima do Quartel General e os portões foram fechados.

Guilherme, que tem deficiência visual, foi entrevistado logo após o show. “A história do cotidiano das pessoas é aquilo que me deixa mais feliz. A gente tem muitos outros sentidos e o coração acima de tudo. Eu senti muita energia aqui em Campina Grande. E eu acho que as pessoas são responsáveis por passar essa energia. Para mim é uma dádiva de Deus, por sentir, mesmo sem ver, essa energia que vem do público, lá de baixo, para mim. Dominguinhos é o maior sanfoneiro do mundo. Então nada mais justo do que eu homenageá-lo e eu senti que agradei hoje aqui”, comentou.

Já o cantor Vicente Nery, que entrou em seguida e tocou muitos “forrós das antigas”, falou com a imprensa após descer do palco. “Meu pai me perguntava muito o que eu queria ser quando eu crescesse. Eu falava que queria ser cantor e ele não aceitava. Eu ficava triste, mas o tempo foi passando e eu fui para Fortaleza e fui construindo minha carreira. E Campina Grande é muito diferente. O São João daqui sempre tem uma alegria, o povo respira a festa, esses 30 dias”, declarou.

O terceiro cantor a falar com a imprensa, foi Felipe Amorim. “Muito feliz em estar aqui em Campina Grande, pelo terceiro ano consecutivo. Sempre bate o nervosismo, a galera sempre abraça a gente e a gente se diverte. Com certeza vai ter novidade sobre a nossa cultura nordestina hoje à noite”, prometeu.

O cantor Nattan foi o último a se apresentar. Quando subiu ao palco, a multidão já estava gritando seu nome. O show atraiu o maior público até o momento ao Parque do Povo.